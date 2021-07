Handboogschutters in kwartfinales Spelen tegen Groot-Brittannië

De Nederlandse handboogschutters nemen het in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen in de kwartfinales op tegen Groot-Brittannië. De Britten versloegen Indonesië in de achtste finales met 6-0. De kwartfinale staat gepland voor 07.54 uur Nederlandse tijd.

Voor Nederland komen Steve Wijler, Sjef van den Berg en Gijs Broeksma in actie. Ze kwalificeerden zich als nummer 2 van de voorronde rechtstreeks voor de kwartfinales.

Wijler pakte zaterdag met Gabriela Schloesser zilver in de gemengde landenwedstrijd. Het betekende de eerste medaille voor Nederland op de Spelen van Tokio.