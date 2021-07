Hockeysters nemen in Tokio pas laat afstand van Ierland

De hockeysters hebben de tweede groepswedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan versloeg de Ierse hockeysters met 4-0, mede door drie treffers in het laatste kwart. Eerder had Nederland India met 5-1 verslagen.

Felice Albers opende de score voor Oranje in de achtste minuut van het eerste kwart. Daarna wisten de hockeysters van Ierland Nederland lang van het scoren af te houden.

In het vierde kwart leek Maria Verschoor de tweede treffer te maken, maar die werd afgekeurd. Vlak daarna maakte Malou Pheninckx uit de rebound van een strafcorner 2-0. Een minuut later zorgde Laurien Leurink voor de derde goal van Oranje en daarna was ook Frédérique Matla nog trefzeker.