Judoka Verhagen laat in het midden of ze doorgaat tot Parijs 2024

Judoka Sanne Verhagen (28) weet nog niet of de doorgaat tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De vraag of ze er over drie jaar weer bij is op de Spelen beantwoordde ze niet volmondig met “ja”.

“Ik ga nu op vakantie, dan ga ik nadenken en dan zie ik wel waar het schip strandt”, zei Verhagen, die net als in Rio de Janeiro in de tweede ronde van het olympische judotoernooi werd uitgeschakeld.

Nora Gjakova, de nummer 5 van de wereld, bleek net als vorige maand op de WK in Boedapest te sterk voor Verhagen. “Zij is echt heel sterk. Op de WK ging het goed en daar haalde ik wel vertrouwen uit. Maar hier lukte het toch niet en dat is gewoon een teleurstelling.”

Verhagen twijfelde na de Spelen van 2016 in Rio over het voortzetten van haar loopbaan. Ze besloot toch door te gaan tot Tokio, waar voor haar dus geen hoofdrol bleek weggelegd. Ze heeft naar eigen zeggen “haar leven op de kop gezet voor de Spelen”.

“Iedere sporter focust zich op één ding en heeft te maken met hoogte- en dieptepunten. Ik denk dat je zoveel leert en meekrijgt, voor mij was het het absoluut waard.”

Al na zo’n tien minuten zaten de Spelen er individueel op voor Verhagen, die begon met een zwaarbevochten overwinning op de Oostenrijkse Sabrina Filzmoser. “De eerste wedstrijd ging volgens plan, maar het ging nog niet zo lekker als gehoopt. Ik wist dat die eerste partij een opstap zou zijn voor de tweede.”

Verhagen doet met de Nederlandse judoploeg nog wel mee aan de gemengde landenwedstrijd. “Ik zie dat onderdeel niet als herkansing. Ik heb gewoon alsnog zin om daar te judoën en daar te staan met zijn allen. Ik beschouw het ook niet als troost. Het is een nieuw onderdeel en ik heb er gewoon zin in.”

Verhagen is de nummer 28 van de wereld. Ze kreeg pas eind juni de toezegging dat ze naar Tokio mocht.