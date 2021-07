Kimman blesseert knie door aanrijding met official

De Nederlandse BMX’er Niek Kimmann heeft enkele dagen voor zijn eerste optreden op de Olympische Spelen een knie geblesseerd door een aanrijding met een official. De ernst van de kwetsuur is nog niet duidelijk.

Kimmann, de wereldkampioen van 2015, plaatste op zijn sociale media een filmpje van het incident. Daarop is te zien hoe de Nederlander tijdens een training op de olympische baan op hoge snelheid op een official botst die ineens oversteekt. “Kijk uit, kijk uit!”, roept iemand in het Engels vlak voor de botsing al luidkeels over de baan. De 25-jarige Nederlander viel door de aanrijding voorover op het asfalt van het Ariake Urban Sports Park.

“Ik raakte een official die de baan wilde oversteken”, schrijft Kimmann op Twitter. “Hoop dat de official in orde is. Mijn knie doet pijn, maar ik zal mijn best doen om donderdag klaar te zijn! Bedankt iedereen voor de berichtjes, ik waardeer het!”

Kimmann rijdt op de Spelen de BMX-wedstrijden samen met landgenoten Twan van Gendt en Joris Harmsen. Bij de vrouwen doen Laura Smulders, Judy Baauw en Merel Smulders mee. Na de kwartfinales op donderdag worden vrijdag de halve finales en de finales om de medailles verreden.