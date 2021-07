Skateboarders Oldenbeuving en Zwetsloot: we doen dit voor Candy

Met de nodige zenuwen maakten de 16-jarige Keet Oldenbeuving en de 20-jarige Roos Zwetsloot hun olympische debuut op de nieuwe olympische discipline skateboarden. Ze werkten hun trucs en sprongen af in het fraaie skatepark van Tokio met een belangrijke gedachte. “We doen dit voor Candy.”

Oldenbeuving en Zwetsloot vormen een drie-eenheid met Candy Jacobs, de skateboardster die vermoedelijk op de beruchte KLM-vlucht van Amsterdam naar Tokio besmet raakte met het coronavirus en daardoor werd uitgesloten van deelname aan het olympisch toernooi.

“Het was een grote anticlimax. We staan hier echt voor haar. Drie jaar hebben we samen met haar toegeleefd naar deze Spelen en dan kan zij niet meedoen”, zei Zwetsloot na haar heat, waarin ze een matige eerste run had, maar zich goed herstelde. Met haar score maakt ze grote kans op de finale.

“Zij weet dat we achter haar staan en zij heeft ook meteen gezegd dat wij de knop moesten omzetten. Door haar positiviteit is dat gelukt en ben ik hartstikke blij met hoe het ging, al was ik wat nerveus.”

Oldenbeuving, die bij de openingsceremonie de Nederlandse vlag droeg, kent Jacobs al sinds haar negende. “We hebben er veel stress van gehad. Het is zo jammer voor haar; zij is echt een aanvulling voor het team. We hebben elke dag contact met haar via Facetime; ik weet dat zij het fijn vindt dat wij mogen skaten en ik hoop dat ze trots op ons is”, aldus de 16-jarige ‘Skatekeet’, die in de heats een minder hoge score haalde dan Zwetsloot.

“Het gedoe met Candy heeft de eerste dagen in ons hoofd gezeten en we hebben ‘m ook flink geknepen, want we zaten met zijn drieën naast elkaar in het vliegtuig”, zei Zwetsloot. “Het had ook mij kunnen overkomen. Het is gewoon Russisch roulette. Als ik er weer aan denk, krijg ik het er koud van.’’