Tennisster Osaka wint ook haar tweede partij op Olympische Spelen

Tennisster Naomi Osaka heeft ook haar tweede partij op de Olympische Spelen gewonnen. De Japanse versloeg in de tweede ronde de Zwitserse Viktorija Golubic in twee sets: 6-3 6-2.

Osaka had zondag haar eerste wedstrijd gewonnen van de Chinese Zheng Saisai. Dat was voor de Japanse Osaka haar eerste partij sinds ze zich na de eerste ronde van Roland Garros terugtrok uit het toernooi. Ze had voor ophef gezorgd omdat ze niet meer met journalisten wilde praten. Uiteindelijk had dit te maken met depressieve gevoelens waar ze al enige tijd mee kampte. Osaka zegde daarna ook af voor Wimbledon, maar de Spelen wilde ze niet laten schieten.

“Eerlijk gezegd was ik een beetje zenuwachtig voor de wedstrijd”, zei Osaka. “Ik voelde de zenuwen, maar toen ik begon te spelen raakte ik al meer op mijn gemak. Ik wist dat het sowieso een mooie partij zou worden.”

Osaka bekijkt het in Tokio van partij tot partij. “Ik heb een tijdje niet gespeeld en hier zijn de beste speelsters uit de wereld.” In de derde ronde neemt ze het op tegen de Tsjechische Mark├ęta Vondrousova, die in de eerste ronde Kiki Bertens uitschakelde. De Tsjechische won in twee sets van de Roemeense Mihaela Buzarnescu.