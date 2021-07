Triatlon bij Olympische Spelen begint later vanwege storm

De triatlon voor vrouwen bij de Olympische Spelen begint wat later dan gepland. De start is met minimaal een kwartier uitgesteld vanwege de winderige, stormachtige omstandigheden.

De triatlon begint nu op z’n vroegst om 23.45 uur, in Japan is het dan 06.45 uur in de ochtend. Omdat het nog steeds hard regent, zou het ook kunnen dat er nog later wordt gestart. Er was juist gekozen voor het vroege tijdstip vanwege de te verwachten hitte.

Voor Nederland doen Maya Kingma en Rachel Klamer mee. Kingma is de leidster in de WK-stand. Na Klamer werd ze begin juni de tweede Nederlandse die een wedstrijd uit de World Triathlon Championships Series won.