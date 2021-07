Turnster Wevers blijft als reserve nog ruim een week in Tokio

Turnster Sanne Wevers is maandag niet vanuit Tokio naar Amsterdam gevlogen. Dat bevestigde Mark Meijer, technisch directeur van gymnastiekbond KNGU.

De olympisch kampioene op de balk van Rio 2016 dacht zondag na haar optreden in de kwalificaties nog dat ze de dag erna op het vliegtuig zou stappen. Haar oefening, gewaardeerd met een score van 13,866, bleek na drie van de vijf subdivisies al niet toereikend voor een finaleplaats. “Ik wil er even tussenuit”, verzuchtte ze.

Aan het einde van de dag bleek Wevers achter de acht finalisten als derde reserve voor de finale te zijn geƫindigd. Daarop liet Meijer weten dat er overleg volgde om haar kansen op deelname in te schatten. De finale is op dinsdag 3 augustus.

Nu ze in Tokio blijft kan ze mogelijk donderdag haar zus Lieke in actie zien in de meerkampfinale. Die is daarvoor eerste reserve. Eythora Thorsdottir staat als tweede reserve op de lijst.