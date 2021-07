Van der Poel haalt einde niet, olympische titel voor Pidcock

Mathieu van der Poel heeft op de Olympische Spelen zijn droom niet kunnen waarmaken. De Nederlandse alleskunner op de fiets had zijn zinnen gezet op de titel in het mountainbiken, maar schakelde zichzelf door een val in de eerste ronde feitelijk al uit. Hij kwam nooit meer in de buurt van de concurrenten en gaf twee ronden voor het einde op.

De strijd om de medailles werd met overmacht in zijn voordeel beslist door Thomas Pidcock. De pas 21-jarige Brit, net als Van der Poel ook actief als veldrijder en wegrenner, kwam alleen aan. Achter hem pakte de Zwitser Mathias Fl├╝ckiger zilver. Het brons ging naar de Spanjaard David Valero Serrano. Milan Vader, de tweede Nederlander in de wedstrijd, werd tiende.