Zeilster Bouwmeester meldt zich voorin met tweede plek

Zeilster Marit Bouwmeester heeft zich in de vierde olympische race in Laser Radial voorin laten zien. De regerend olympisch kampioene eindigde als tweede achter de Griekse Vasileia Karachaliou en steeg hierdoor in de tussenstand van de twaalfde naar de vijfde plek.

Bouwmeester ging in de vierde race enige tijd aan de leiding. Maar moest uiteindelijk de Griekse nog voor zich dulden. De 33-jarige Bouwmeester begon de tweede dag met de zevende plaats in de derde race.

Ze had zondag een moeilijke start in het water rond het eiland Enoshima. In haar eerste race eindigde de 33-jarige Bouwmeester als 21e. In haar tweede race, die enige tijd moest worden uitgesteld vanwege gebrek aan wind, herstelde ze zich wel iets. Ze finishte als veertiende.