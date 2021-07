Zwemster Toussaint ondanks mislukte aantik naar finale 100 rug

Zwemster Kira Toussaint heeft op de Olympische Spelen de finale gehaald van de 100 meter rugslag. De 27-jarige Toussaint plaatste zich met een tijd van 59,09 seconden als zevende voor de finale van dinsdagochtend. De houdster van het Nederlands record (58,65) kon zich op het einde van haar race zelfs een foutje permitteren.

“Wat deed ik eigenlijk, ik weet het niet eens precies”, aldus Toussaint, die al een paar meter voor de muur dacht dat ze er was en daardoor een flink stuk moest ‘uitdrijven’ richting de aantikplaat. “Ik finishte volgens mij een slag te vroeg. Maar ah joh, ik zit erin. In de finale heb ik niets te verliezen. Ik lig in baan 1, ik ga er gewoon voor.”

Een medaille lijkt buiten bereik te liggen voor Toussaint. De Amerikaanse Regan Smith was in de halve finales de snelste in 57,86, een nieuw olympisch record. De Canadese Kylie Masse (58,09) en wereldrecordhoudster Kaylee McKeown uit Australiƫ (58,11) zwommen ook aanzienlijk sneller dan Toussaint ooit gedaan heeft.

“Na de eerste halve finale heb ik bewust niet gekeken naar de tijden. Iedereen deed dat, maar ik wilde het niet weten. Ik was alleen met mijn eigen race bezig”, aldus Toussaint. “De finale halen was het doel.” Maaike de Waard redde het niet. Met 1.00,49 eindigde ze als laatste in de halve finales.

Toussaint zag een half uur voor haar race Arno Kamminga, met wie ze in Amsterdam traint onder coach Mark Faber, zilver pakken op de 100 meter schoolslag. “Heel knap. Ik heb die race in onze ‘woonkamer’ in het zwembad gekeken. Een supermooie race, hij maakte het Peaty lastig. Ik denk dat niemand twee jaar geleden had gedacht dat Peaty het ooit lastig zou krijgen.”