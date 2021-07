Zwetsloot mist nipt olympische medaille skateboarden

Roos Zwetsloot heeft in Tokio naast een olympische medaille gegrepen bij het skateboarden. De 20-jarige sportvrouw uit Zeist eindigde in het Ariake Urban Sports Park van Tokio als vijfde op de spectaculaire discipline, die in Tokio zijn debuut maakt op de Olympische Spelen.

Zwetsloot plaatste zich maandag overtuigend voor de finale van het onderdeel street. Ze noteerde na twee runs en vijf tricks de vierde score. In de finale leek ze bezig aan een sensationeel optreden. De Nederlandse ging na de twee runs en de eerste trick nog aan de leiding, maar noteerde vervolgens vier mislukte ‘tricks’ op rij en zakte daardoor weg in het klassement.

Het goud was voor de Japanse Momiji Nishiya, het zilver ging naar de pas 13-jarige Braziliaanse Rayssa Leal. De Japanse Funa Nakayama pakte het brons.