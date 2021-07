Amazone Van Baalen bleef dromen van terugkeer naar Spelen

Marlies van Baalen sloot dinsdag in Tokio met TeamNL de olympische landenwedstrijd dressuur af als vijfde. Voor de amazone uit Brakel was het een terugkeer naar de Spelen 17 jaar na haar debuut in Athene. “Een heel andere tijd, ik kwam toen net over uit de jeugd. Ik heb er nu echt van genoten”, vertelde ze.

Van Baalen kwam in de finale met Go Legend in de eerste startgroep tot een score van 71,201. Na haar olympische debuut in Athene 2004 moest ze lang wachten op een vervolg. “Het is mega om dit nog eens mee te maken. Ik ben er nooit uit geweest, heb wereldbekers gereden maar wel een keer mijn rug gebroken en een dochtertje gebaard.”

Nooit gaf ze de moed op. “En nu stond ik hier, met een jong eigen paard ook nog. Dat maakt het ook anders. Ik houd er een heel goed gevoel aan over. We hebben een sterk team, een fijne teamsfeer en een paard dat gewoon met ons mee naar huis gaat. Het zijn voor Go Legend zijn eerste Spelen en pas zijn vierde internationale wedstrijd. Het is ook een stuk ontwikkeling; van het paard en van ons als combinatie.”

Van Baalen dankte haar plaats in het team mede aan een administratieve fout. Bij de internationale bond FEI stond Herm├Ęs, het toppaard van amazone Dinja van Liere, met de Duitse nationaliteit ingeschreven. Dat stond deelname voor Nederland aan de Spelen in de weg. Een procedure bij sporttribunaal CAS was niet meer haalbaar. Van Liere reisde als reserve met Haute Couture mee maar hoefde niet in actie te komen.

De voorbereiding van Van Baalen was heftig geweest. Begin juni overleed haar vader Arie, de man van oud-olympisch amazone Coby van Baalen. “Er is veel gebeurd, al was ik hier vandaag even alleen met rijden bezig. Ik ben dankbaar dat het gelukt is om hier te zijn.”

Met ook de scores van Hans Peter Minderhoud met de 13-jarige hengst Dream Boy (76,353) en Edward Gal met US Total (79,894) werd Nederland vijfde. Gal had op meer gehoopt. “We horen ergens tussen de plaatsen drie en vijf. Valt alles goed dan kun je hier brons pakken”, meende hij. Zijn paard, de pas 9-jarige nakomeling van de legendarische Totilas, had hem een goed gevoel bezorgd. “Het wordt alleen maar beter, maar hij heeft tijd nodig.” Voor US Total was het zijn eerste Grand Prix Special op een groot kampioenschap. “Voor hem was het fijn dat er geen publiek was. Dat was het enige goede nieuws dat corona ons heeft gebracht.”