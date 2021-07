Badmintonduo Piek/Seinen onderuit tegen Japanse vrouwen

Badmintonners Selena Piek en Cheryl Seinen hebben bij de Olympische Spelen in Tokio hun derde en laatste groepswedstrijd in het dubbelspel verloren. Het als derde geplaatste Japanse duo Mayu Matsumoto en Wakana Nagahara was met 24-22 21-15 te sterk.

Piek en Seinen hadden hun eerste twee duels in de poule gewonnen van Doha Hany en Hadia Hosny uit Egypte en het Canadese koppel Rachel Honderic en Kristen Tsai. Door deze zeges waren de Nederlandse vrouwen al zeker van een plek in de kwartfinales.

Het Japanse team had ook de winst gepakt in de andere twee partijen. In de strijd om de eerste plek in poule ging het in de eerste game lang gelijk op. Maar het Aziatische tweetal was net iets sterker: 24-22. In de tweede game namen de Japanse vrouwen al snel afstand en beslisten de wedstrijd met 21-15 in hun voordeel.