Britse zwemmers pakken goud en zilver op 200 vrij

De Britse zwemmers Tom Dean en Duncan Scott hebben op de Olympische Spelen in Tokio respectievelijk goud en zilver gepakt op de 200 meter vrije slag. De 21-jarige Dean werd olympisch kampioen in 1.44,22, Scott (24) pakte zilver in 1.44,26. Het brons ging naar de Braziliaan Fernando Scheffer (1.44,66).

De Russen domineerden de 100 meter rugslag. Niet Kliment Kolesnikov, maar zijn landgenoot Evgeni Rilov pakte het goud in 51,98. Kolesnikov moest met twee honderdsten verschil genoegen nemen met zilver (52,00). Het brons ging in 52,19 naar de Amerikaanse wereldrecordhouder Ryan Murphy, die bij de Spelen van Rio 2016 goud pakte op de 100 en 200 rug.

De pas 17-jarige Amerikaanse Lydia Jacoby werd olympisch kampioene op de 100 school in 1.04,95, voor Tatjana Schoenmaker uit Zuid-Afrika (1.05,22) en haar landgenote Lilly King (1.05,54). King, de olympisch kampioene van Rio 2016, heeft met 1.04,13 het wereldrecord in handen.