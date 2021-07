BuZa: ambassade kan in Japan niets afdwingen voor sporters

De Nederlandse ambassadeur in Japan kan TeamNL en chef de mission Pieter van den Hoogenband ondersteunen bij hun klachten over de omstandigheden waarin sporters en begeleiders in quarantaine zitten. Maar zaken afdwingen bij de bevoegde Japanse autoriteiten kan de ambassade niet, en dat “is ook niet aan ons”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Vier sporters en twee begeleiders zitten in het quarantainehotel wegens een positieve coronatest. Volgens TeamNL zitten zij in kleine ruimtes zonder daglicht en is het eten “heel Japans georiënteerd”. Omdat het organisatiecomité ondanks vragen en verzoeken vanuit de sportkoepel vooralsnog niets doet aan de situatie, heeft NOC*NSF naast het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ook de ambassadeur om hulp gevraagd.

De ambassade kan helpen “hulpverzoeken over te brengen en toe te lichten aan de bevoegde Japanse autoriteiten”, maar het is aan de chef de mission om echt dingen te veranderen. “We laten het diplomatieke spoor wel zijn werk doen”, zegt het ministerie.