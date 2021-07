Dressuurploeg voorlopig vijfde in landenfinale Spelen

De Nederlandse dressuurequipe staat, nadat Marlies van Baalen en Hans Peter Minderhoud in actie zijn gekomen, vijfde in de landenwedstrijd van de Olympische Spelen. Van Baalen kwam met Go Legend op het Equestrian Park van Tokio tot een score van 71,201. Minderhoud met Dream Boy, gestart in de tweede groep, kreeg 76,353 achter zijn naam.

De derde groep komt na een pauze vanaf 13.45 uur in actie. Daarin start Edward Gal met Total US. Aan kop gaat de Duitse equipe, gevolgd door de Britten, de Amerikanen en de Denen. Het verschil tussen de ploeg van de VS en TeamNL is aanzienlijk.

Nederland werd op de Spelen van Rio 2016 vierde in de landenwedstrijd.