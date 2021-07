Handbalsters winnen in doelpuntrijk duel van Zuid-Korea: 43-36

De Nederlandse handbalsters hebben ook hun tweede groepswedstrijd op de Olympische Spelen in winst omgezet. In een zeer doelpuntrijk duel rekende de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade af met Zuid-Korea. Oranje maakte in het Yoyogi National Stadium liefst 43 doelpunten, de verliezende ploeg noteerde 36 treffers.

Oranje won ook al met ruime cijfers van Japan (32-21) en staat na twee zeges al met één been in de kwartfinales. De eerste vier uit de groep van zes plaatsen zich bij de laatste acht.

De aanvalslust was groot bij Nederland en de ploeg swingde ouderwets. Alle speelsters wisten een of meer keer te scoren. Lois Abbingh was weer de topschutter met 6 treffers, Angela Malestein was goed voor 5 goals. Danick Snelder, Kelly Dulfer, Inger Smits en Martine Smeets scoorden ook nog eens ieder vier keer.

Het Nederlands team speelt ook nog tegen Angola, wereldkampioen Noorwegen en Montenegro in de poulefase. Oranje eindigde bij zijn olympische debuut op Spelen van Rio in 2016 als vierde.