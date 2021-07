Hendriks: bron coronabesmettingen TeamNL lastig te achterhalen

Het is voor sportkoepel NOC*NSF heel lastig te achterhalen waar de coronabesmettingen binnen de Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen vandaan komen. Vijf van de zes leden van TeamNL die momenteel in een quarantainehotel in Tokio zitten omdat ze positief hebben getest op het coronavirus, zaten aan boord van hetzelfde KLM-toestel. “Maar de garantie dat daar de besmettingen vandaan komen, die is er absoluut niet”, zei technisch directeur Maurits Hendriks op een ingelaste persconferentie in Tokio, samen met chef de mission Pieter van den Hoogenband.

Tientallen sporters en begeleiders vlogen op zaterdag 17 juli van Amsterdam naar Tokio. Vijf van hen – skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, een staflid van de roeiploeg, skiffeur Finn Florijn en tennisser Jean-Julien Rojer – werden in de dagen erna positief getest op het coronavirus. Ook een NOS-journalist die aan boord zat, is besmet.

Volgens Hendriks zijn er meer momenten en plekken waar de besmettingen kunnen hebben plaatsgevonden. “Op Schiphol, bij aankomst op de volle luchthaven Narita, in het vervoer naar Tokio en vervolgens in het olympisch dorp zelf. Ik vind het heel riskant om de conclusie te trekken dat het in het vliegtuig is gebeurd. Het heeft ook niet onze focus om te achterhalen waar het gebeurd is, wij willen blijven zorgen voor sportprestaties.”

De bijna driehonderd olympische sporters van TeamNL zijn verspreid over in totaal zeventien vluchten naar Tokio gereisd. De inmiddels beruchte vlucht van 17 juli overschaduwt vooralsnog de Spelen. Volgens Hendriks heeft NOC*NSF in het voortraject van alles gedaan om te voorkomen wat er nu in Tokio gebeurt met de besmettingen.

“We hebben met KLM gesproken over de mogelijkheden. Tot op zekere hoogte konden we ook beslissen over de placering in het vliegtuig, zodat we bijvoorbeeld teamsporters bij elkaar konden zetten. Maar zodra het boekingssysteem open gaat, kan iedereen in de wereld online een vlucht boeken en een stoel reserveren. Daar hebben wij geen invloed op. Dat is het businessmodel van KLM. Het afhuren van vluchten behoort niet tot onze mogelijkheden, dan praat je over een substantieel deel van het totale topsportbudget.”