Hockeyers winnen, maar overtuigen ook tegen Canada niet

Het Nederlands mannenhockeyteam heeft ook in de derde poulewedstrijd op de Olympische Spelen niet kunnen overtuigen. Tegen Canada, bepaald geen grootmacht in het hockey, boekte Oranje een 4-2 overwinning.

De mannen begonnen getergd aan het duel en stonden al na 5 minuten op een 2-0 voorsprong door treffers van Billy Bakker en Thierry Brinkman. Defensief geknoei, leidde nog in het eerste kwart tot de aansluitingstreffer van de Canadezen. In het tweede kwart werd niet gescoord.

In het derde gedeelte had Nederland veelvuldig balbezit tegen de fel verdedigende Canadezen, maar slaagde het team er nauwelijks in gevaarlijk te worden. Ook twee strafcorners konden niet in doelpunten worden omgezet. Nederland scoorde in Tokio tot nu toe nog geen enkele treffer uit de 12 strafcorners die het kreeg.

In de vierde periode bleef Oranje de bovenliggende partij, maar bleef het moeilijk om grote kansen te creëren. Elf minuten voor tijd vergrootte Joep de Mol via de Canadese doelman de marge. Oranje gaf behoudens het eerste doelpunt verdedigend weinig weg, maar moest na een verdwaalde strafcorner van de Canadezen die de 3-2 inluidde, tot het eind alert blijven.

Toen Canada in de slotfase de doelman wisselde voor een veldspeler in een poging de gelijkmaker te scoren, maakte Mirco Pruyser de beslissende treffer.

De hockeyers verloren hun eerste duel met 3-1 van België en tegen het veel lager ingeschatte Zuid-Afrika won de formatie van bondscoach Max Caldas met 5-3. Nederland speelt donderdag tegen Groot-Brittannië de vierde wedstrijd.