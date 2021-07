Japan behoudt leiding in medaillestand, TeamNL zakt naar 31e plek

Japan heeft bij de Olympische Spelen in eigen land de leiding in het medailleklassement behouden. Het gastland staat na alle wedstrijden op dinsdag op 10 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen plakken. De Amerikaanse ploeg heeft met 25 medailles vooralsnog de grootste oogst, maar nam 9 keer goud in ontvangst, met 8 keer zilver en 8 keer brons.

Nummer 3 in de medaillestand is China (9-5-7), gevolgd door Rusland (7-7-4) en Groot-Brittanniƫ (4-5-4).

De Nederlandse ploeg wist dinsdag geen medailles te winnen. TeamNL zakte daardoor in het klassement naar de gedeelde 31e plaats, met drie keer zilver (0-3-0).