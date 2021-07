Judoka De Wit uitgeschakeld in klasse tot 81 kilogram

Frank de Wit is er op de Olympische Spelen niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het judotoernooi. Hij moest in de klasse tot 81 kilogram in de achtste finales zijn meerdere erkennen in de Duitser Dominic Ressel.

De partij werd beslist in de golden score met waza-ari. De videoscheidsrechter moest de beelden nog bekijken, maar kwam na een halve minuut tot de conclusie dat het toernooi ten einde was voor de Nederlander.

De Wit is de nummer 5 van de wereld, Ressel is de mondiale nummer 10.

In zijn eerste partij was De Wit nog veel te sterk voor Peniamina Percival uit Samoa, de nummer 217 van de wereld. Na 1 minuut en 9 seconden had De Wit de overwinning al binnen. Hij scoorde met een worp een waza-ari en liet de judoka uit Samoa vervolgens niet meer loskomen; ippon.

De 25-jarige De Wit maakte voor de tweede keer zijn opwachting op de Spelen. Vijf jaar geleden wist hij in Rio de Janeiro geen wedstrijd te winnen.

Vorige maand werd De Wit op de WK in Boedapest nog derde.