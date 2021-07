Judoka Franssen grijpt naast bronzen medaille

Judoka Juul Franssen heeft op Olympische Spelen net naast een bronzen medaille gegrepen in de klasse tot 63 kilogram. De 31-jarige Franssen was in de strijd om brons de mindere van de Italiaanse Maria Centracchio. Franssen verloor in de golden score, op straffen.

Eerder op de dag had Franssen in de kwartfinales al verloren van de Fran├žaise Fran├žaise Clarisse Agbegnenou, de nummer 1 van de wereld en vijfvoudig wereldkampioene. Via de herkansingen hoopte de debutante zich alsnog van een medaille te verzekeren.

Tijdens de Olympische Spelen van 2016 pakte Anicka van Emden wel brons in de klasse tot 63 kilogram.