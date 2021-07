Judoka Franssen: het had zo’n mooi sprookje kunnen worden

Judoka Juul Franssen “had alles in het teken van 27 juli gezet” maar ze bleef één overwinning verwijderd van een olympische medaille en eeuwige roem. “Sport kan heel mooi zijn, maar ook heel wreed”, zei de 31-jarige debutante.

Franssen verloor in de strijd om een bronzen plak van de Italiaanse Maria Centracchio, in de golden score en op straffen. “Het is gewoon pijnlijk dat je geen medaille mee naar huis neemt. Al ben ik supertrots dat ik hier überhaupt stond en de droom die ik had – naar de Spelen gaan – te kunnen verwezenlijken. Maar het had zo’n mooi sprookje kunnen worden”, zei Franssen.

“Het had zo mooi geweest, een olympische medaille in de Budokan. Ik vond dat ik het verdiende, maar je moet het zelf doen en het blijft judo. Een olympische medaille is niet iedereen zomaar gegeven.”