Keizer en Meppelink verliezen ook tweede olympische beachduel

Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben ook hun tweede wedstrijd van het olympische beachvolleybaltoernooi verloren. Het Nederlandse duo kreeg in het duel met de Chinese vrouwen Chen Xue en Xinxin Wang de tweede set in totaal zes wedstrijdpunten, maar wist deze niet te benutten. De Chinese vrouwen wonnen de set met 31-29 en maakten het daarna met af 15-13 af. Oranje had de eerste set met 21-19 gewonnen.

Het als dertiende geplaatste Nederlandse duo verloor in de eerste wedstrijd ook al in drie sets van de Spaanse vrouwen Liliana Fernandez Steiner en Elsa Bacuerizo McMillan. In het laatste groepsduel wachten de tweede geplaatste vicewereldkampioenen April Ross en Alix Klineman uit de Verenigde Staten.

Meppelink doet voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Sinds 2017 vormt ze een koppel met Keizer, die er een paar jaar tussenuit was geweest. Samen werden ze in 2018 Europees kampioen. Op de Spelen kwamen beiden, met andere partners, nooit verder dan de achtste finales.