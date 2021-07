Meer beperkingen Nederlandse sporters in olympisch dorp

De Nederlandse sporters op de Olympische Spelen kunnen niet langer gebruik maken van de gemeenschappelijke lounge in het olympisch dorp. Sportkoepel NOC*NSF heeft de coronamaatregelen aangescherpt na de positieve gevallen van de afgelopen dagen. Al zes leden van TeamNL zitten in een quarantainehotel in de Japanse hoofdstad, omdat ze positief hebben getest op het coronavirus.

Skateboardster Candy Jacobs was vorige week woensdag de eerste, daarna volgden taekwondoka Reshmie Oogink, een staflid van de roeiploeg, roeier Finn Florijn, roeicoach Josy Verdonkschot en tennisser Jean-Julien Rojer.

“De grote lounge is alleen beschikbaar om koffie of thee te halen en mee te nemen”, zei Pieter van den Hoogenband, chef de mission bij TeamNL. Andere gemeenschappelijke ruimtes, waaronder de gymzalen, zijn alleen op afspraak te bezoeken. NOC*NSF heeft de sporters verzocht om zoveel mogelijk de trap te nemen in plaats van de lift en op drukke tijden de eetzaal te mijden.