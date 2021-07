Triatlete Kingma met startnummer 1 naar plaats 11: balen

Triatlete Maya Kingma genoot een speciale behandeling bij de Olympische Spelen in Tokio. Als leider van de wereldranglijst mocht ze de race in Tokio met nummer 1 starten. De 25-jarige geboren Brabantse kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. Ze eindigde als elfde in de race over 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen.

“Het ging mis bij het zwemmen. Normaal hoor ik bij de besten en kom als een van de eersten uit het water, maar nu miste ik de kracht om naar voren te zwemmen in het geduw en getrek”, zei ze over haar race. “Fietsen en lopen gingen prima, maar meer dan dit zat er niet in. Die favorietenstatus gaf geen extra druk, maar ik baal wel. Ik had liever in de top 10 geĆ«indigd. “

Kingma moest tijdens het lopen Rachel Klamer laten gaan. Haar landgenote werd vierde. “Ze zat bij mij in de fietsgroep, maar ik heb haar geen seconde gezien. Ze heeft denk ik de hele tijd achteraan gehangen. Jammer, want iedereen heeft er voordeel van om verder naar voren te komen. Maar samenwerken en opofferen komen in onze sport niet echt voor. Je gaat toch vooral voor je eigen race.”