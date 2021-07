Triatlete Klamer knap vierde in olympische race Tokio

De Nederlandse triatlete Rachel Klamer heeft op haar derde Olympische Spelen haar beste resultaat behaald. De 30-jarige Beuningse rukte in de olympische wedstrijd in Tokio in de afsluitende 10 kilometer hardlopen op naar voren en eindigde op de zeer verdienstelijke vierde plaats.

Een medaille was te hoog gegrepen. Daarvoor was de achterstand op de eerste drie te groot, maar haar klassering was veel beter dan de tiende plaats die ze vijf jaar geleden behaalde. Haar sterke optreden was verrassend, want de oud-Europees kampioene had een moeilijk jaar achter de rug met het overlijden van haar moeder, een hardnekkige blessure en hartproblemen bij haar echtgenoot.

Landgenote Maya Kingma, vooraf bestempeld tot kandidaat voor een medaille, eindigde als elfde.

Flora Duffy uit Bermuda, de gedoodverfde favoriete, veroverde de olympische titel. De tweevoudig wereldkampioene nam bij het lopen afstand van haar concurrenten en liep solo naar het goud. De Britse Georgia Taylor-Brown behaalde het zilver en de Amerikaanse Katie Zaferes pakte brons.

De Nederlandse triatletes streden in de stromende regen tot het bittere einde voor een hoge klassering, maar het podium bleef buiten bereik. Kingma, die in Tokio haar olympisch debuut maakte, won eerder deze zomer de prestigieuze triatlon van Leeds en stond als leidster van de wereldranglijst aan de start. Bij het zwemmen stapt ze doorgaans bij de eersten uit het water, maar in de olympische race lag de 25-jarige triatlete uit Breda samen met Klamer na de 1,5 kilometer borstcrawl al bijna een minuut achter de snelste zwemster, de Britse Jessica Learmonth.

Klamer en Kingma begonnen vrijwel gelijktijdig aan de 40 kilometer fietsen. Het duo nestelde zich in de achtervolgende groep, die er niet in slaagde het gat naar de leiders dicht te rijden. Behalve Learmonth zaten de oud-wereldkampioenen Duffy en Zaferes in de kopgroep, alsook de Britse regerend wereldkampioene Taylor-Brown. Hoe hard Kingma en Klamer ook trapten, ze kwamen geen seconde dichterbij. Bij de wissel van het fietsen naar de afsluitende 10 kilometer hardlopen lagen de triatletes op de negende en tiende plaats, met nog altijd een minuut achterstand. Klamer rukte daarna knap op naar de vierde plaats, maar finishte op 45 seconden van het brons en op ruim twee minuten van winnares Duffy. Kingma zat daar nog eens anderhalve minuut achter.

De olympische race in het Odaiba Marine Park begon een kwartier later dan gepland vanwege de stortregen. Gedurende de wedstrijd klaarde het weer op.