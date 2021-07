Triatlete Klamer ‘neigt naar doorgaan’ tot Parijs 2024

Triatlete Rachel Klamer zette in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio herhaaldelijk vraagtekens bij haar sportieve toekomst. “Ik presteerde de afgelopen anderhalf jaar zo slecht, dat ik wel twijfels had. Hoe mooi ik de sport ook vind, ik doe niet graag mee in het achterveld en wil meedoen voor de medailles”, zei ze na haar onverwacht sterke optreden in de olympische race.

Klamer eindigde in de race over 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen in het Odaiba Marine Park als vierde in 1.57.48, ruim 2 minuten achter winnares Flora Duffy uit Bermuda (1.55.36). Ze was er dolblij mee. “De vraag of ik nog doorga voor een vierde deelname aan de Olympische Spelen moet ik mezelf wel stellen, maar ik had deze vierde plaats echt niet verwacht. Ik neig naar doorgaan tot en met Parijs 2024. Ik denk dat ze nog niet van me af zijn.”

Haar leeftijd lijkt zelfs in het voordeel te werken van de 30-jarige Overijsselse. Kampioene Duffy is 33, de winnares van het brons, de Amerikaanse Katie Zaferes, is 32. “Voor de olympische wedstrijd moet je ervaring hebben, omdat die race nu eenmaal anders is. Ook vanwege de omstandigheden. Het weer sloeg hier om vanwege de dreiging van een tyfoon. Er was zelfs sprake van dat de wedstrijd met twee dagen zou worden uitgesteld. Sommige triatleten zouden daar nerveus van worden, maar ik ben inmiddels stressbestendig.”