Tweede zege beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen in Tokio

De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben bij de Olympische Spelen in Tokio ook de tweede groepswedstrijd in twee sets gewonnen. Het Nederlandse duo versloeg het Argentijnse koppel Julian Amado Azaad/Nicolás Capogrosso met twee keer 21-14. Daarmee zijn ze vrijwel zeker van een plaats in de achtste finales.

Brouwer en Meeuwsen begonnen zaterdag aan het olympisch toernooi met een sterke zege op de Amerikanen Nick Lucena en Phil Dalhausser: 21-17 21-18. Het Nederlandse duo sluit de groepsfase donderdag af tegen de Brazilianen Alison Cerutti en Alvaro Morias Filho.

Brouwer en Meeuwsen behaalden olympisch brons bij Rio 2016.