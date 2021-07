Verstappen zegt klaar te zijn voor race op Hungaroring

Max Verstappen is klaar om te racen en blij komend weekeinde achter het stuur te kruipen van zijn Red Bull-bolide voor de Grote Prijs van Hongarije. De crash op Silverstone, waar hij met 300 kilometer per uur de baan afvloog na te zijn aangereden door concurrent Lewis Hamilton, heeft de Nederlandse coureur naar eigen zeggen fysiek goed verwerkt.

“Ik ben een beetje gekneusd natuurlijk, maar dat is normaal na zo’n enorme klap. Maar ik train en voel me goed”. Verstappen vertelde dat hij langdurig in de simulator heeft geoefend om te testen hoe zijn lichaam zou reageren op urenlang zitten in dezelfde houding achter een scherm. “Ik voelde me echt prima en dat maakt me positief richting het weekend. Ik ben absoluut klaar om ervoor te gaan”.

Op het incident met Hamilton, die de Britse GP won ondanks tien seconden tijdstraf, wilde hij niet diep ingaan. “Veel heb ik niet te zeggen over alle ophef in de media. Om eerlijk te zijn ben ik niet ge├»nteresseerd daar bij betrokken te raken. Ik weet wat er is gebeurd op Silverstone, want ik zat in de auto. Natuurlijk heb ik zo mijn idee├źn over hoe mijn race afliep, maar nu concentreer ik me slechts om ervoor te dat we zo goed mogelijk voor de dag komen op het circuit en aan de leiding blijven in het kampioenschap”.

Verstappen laat de behandeling van de zaak rond de crash – donderdagmiddag houdt de FIA daarover een videoconferentie – graag over aan de teamofficials van Red Bull. “Mijn taak is dezelfde als altijd – het allerbeste van mezelf geven en zondag proberen te winnen.”