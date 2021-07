Zeilster Bouwmeester staat derde na derde dag in Laser Radial

Zeilster Marit Bouwmeester staat na zes races in de Laser Radial op de Olympische Spelen op de derde plaats. De regerend olympisch kampioene sloot de derde dag op het water bij Enoshima af met een negende plaats in de zesde race, na eerder een derde plaats in de vijfde race.

Bouwmeester kwam als tiende over de finish in de zesde race, maar de Amerikaanse Paige Railey die als vierde finishte, werd gediskwalificeerd. De zege ging naar de Zwitserse Maud Jayet, die de Franse Marie Bolou en de Finse Tuula Tenkanen voor bleef.

De Deense Anne-Marie Rindom gaat na zes races aan de leiding met 22 punten inclusief één schrapresultaat. De Zweedse Josefin Olsson heeft 34 punten en Bouwmeester heeft 35 punten. Er volgen nog vier races en de medalrace.