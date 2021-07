Atlete Schippers slaat 100 meter over op Spelen Tokio

Atlete Dafne Schippers heeft besloten niet van start te gaan op de 100 meter bij de Olympische Spelen in Tokio. De Utrechtse sprintster wil haar kwetsbare rug niet te veel belasten en slaat het koningsnummer van de atletiek uit voorzorg over. Dat bevestigde haar broer en manager.

Het betekent dat de atlete zich volledig gaat richten op de 200 meter, de afstand waarop ze twee keer de wereldtitel veroverde en 5 jaar geleden in Rio olympisch zilver won.

In Rio deed ze wel mee aan de 100 meter en haalde ze de finale. Daarin eindigde ze als vijfde. Haar persoonlijk record staat op 10,81, gelopen op de WK van 2015 in Peking. Met die tijd haalde ze destijds zilver.

Schippers liet in aanloop naar de Spelen al doorschemeren dat ze twijfelde over het lopen van een volledig programma in Tokio. Ze heeft zich naast de 100 en 200 meter ook geplaatst met de estafetteploeg op de 4×100 meter.

De rugproblemen hinderen haar al geruime tijd. Ze zei bij de NK in Breda dat ze bijna nooit pijnloos kan sprinten. Haar vorm is er door aangetast; ze komt de afgelopen jaren niet aan haar toptijden. Schippers gold op de 100 meter dan ook niet als medaillekandidate voor Tokio.

De series van de 100 meter staan vrijdag op het programma van de Olympische Spelen. Het is dan ook de eerste dag van het atletiektoernooi.