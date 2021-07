Badmintonner Caljouw naar achtste finales op Spelen

Badmintonner Mark Caljouw staat in de achtste finales van de Olympische Spelen in Tokio. Hij won ook zijn tweede groepsduel. Caljouw klopte Sai Praneeth uit India in twee games: 21-14 21-14.

De 26-jarige Caljouw was in zijn eerste groepswedstrijd al te sterk voor Misha Zilberman uit Israƫl: 17-21 21-9 21-10. Alleen de groepswinnaars gaan door naar de achtste finales.

Caljouw is de nummer 29 van de wereldranglijst. Hij is de eerste Nederlander in 25 jaar die zijn opwachting maakt in het enkelspel op de Spelen.