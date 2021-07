Bertens bedankt coaches, dierbaren, fans en collega’s

Kiki Bertens heeft via sociale media haar coaches, dierbaren, fans en sponsors bedankt. De 29-jarige Bertens, de voormalig nummer 4 van de wereld, nam tijdens de Olympische Spelen afscheid als tennisprof.

“Zo dit was het dan echt, wat een avontuur was dit! Gegroeid van een verlegen meisje met veel angsten naar een volwassen vrouw die haar eigen keuzes durft te maken en gespeeld heeft op het hoogste niveau”, schrijft Bertens op Instagram.

“Het is nu echt tijd om vaarwel te zeggen tegen deze mooie sport die me zoveel heeft gebracht. Ik heb zoveel geleerd over mezelf, de wereld en ik heb zoveel mooie mensen mogen ontmoeten. Ik zal dit voor altijd bij me dragen! Dank aan mijn man, mijn familie en mijn vrienden voor het altijd klaarstaan voor mij. Elise Tamaëla, Martin van de Brugghen, Raemon Sluiter en alle andere mensen met wie ik heb samengewerkt.”

Bertens richtte zich ook aan de KNLTB, de sponsors, de collega’s en de fans. “Dank aan alle collega’s voor de mooie tijd die ik op de tour heb gehad en de hechte vriendschappen die er zijn ontstaan! En als laatste, dank aan mijn fans voor alle support die ik heb mogen ontvangen! Ik ga jullie missen.”

Bertens en de andere tennissers trokken zich eerder deze week op de Spelen terug uit het gemengd dubbelspel. Dat deed de ploeg in verband met de positieve test van Jean-Julien Rojer. Daardoor betekende de verloren wedstrijd in het dubbelspel met Demi Schuurs de laatste van Bertens.

De Nederlandse tennisploeg vloog direct terug naar Nederland. Alleen Rojer is in Japan achtergebleven. Hij zit in quarantaine in het speciale quarantainehotel.

Bertens reikte in 2016 tot de halve finales op Roland Garros en pakte tien WTA-titels.