Bondscoach Moerenhout trots en emotioneel over Dumoulin

Wielerbondscoach Koos Moerenhout had de zilveren race van Tom Dumoulin op de Olympische Spelen met de nodige emotie gevolgd. ‘’De weg die hij heeft afgelegd, is geen normale. Ik gun Tom dit zeer’’, sprak de oud-renner, die de wonderbaarlijke rentree op topniveau van dichtbij had meegemaakt.

Er was in het voorjaar veelvuldig contact geweest tussen beiden. Moerenhout wilde geen druk leggen op de 30-jarige Limburger, maar gaf wel aan dat er haast geboden was. Hij moest zijn selectie bekendmaken en deelname aan de tijdrit betekende ook meerijden in de wegkoers. ‘’Na die beslissing is er amper nog twijfel geweest. In het begin was het nog wat fragiel daarna heeft hij gestaag naar deze dag toegewerkt.’’

Maar hoe goed was Dumoulin, dat was de vraag. ‘’Je ziet wel dat hij goed bezig is, maar je hebt geen referentie. En Tom zit nou eenmaal mooi op zijn fiets. Meten is weten, zeggen ze tegenwoordig. Je hebt wattagemeters, voedingsmeters, maar geen meters om te zien hoe het in je hoofd zit.”

Eenmaal in de wedstrijd zag Moerenhout al snel dat Dumoulin meedeed om de prijzen. ‘’Maar het is zo’n lastig rondje dat je wel nog problemen kon verwachten. Tom wil geen tussentijden horen, wel heb ik af en toe gezegd dat het goed ging.’’

Moerenhout was een trotse bondscoach. ‘’Om wat hij doorlopen heeft en wat er nu uitkomt. De Spelen waren de ‘trigger’ voor hem om weer te beginnen. Het was spannend, ik ben trots en best emotioneel.’’