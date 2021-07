Dessuurruiter Gal eindigt als zesde op Spelen

Dressuurruiters Edward Gal en Hans Peter Minderhoud hebben op het individuele olympische toernooi naast een medaille gegrepen. Gal eindigde op de rug van Total US, een nakomeling van de legendarische Totilas, als zesde. Minderhout moest genoegen nemen met de twaalfde positie.

Gal kwam tot een score van 84,157 procent. De proef van Minderhout werd gewaardeerd met 80,682 procent. Gal en Minderhoud eindigden dinsdag samen met Marlies van Baalen als vijfde in de landenwedstrijd.

Gal was zeer te spreken over zijn optreden. “Ik ben gewoon heel blij met wat hij hier heeft laten zien”, zei hij over zijn paard. “Dat Total zijn kwaliteiten ook onder deze omstandigheden toont vertelt nog iets meer over zijn geweldige wil om mee te doen. Nu moeten we gewoon rustig verder trainen en het allemaal verder bevestigen.”

Minderhoud had vooraf gehoopt op een plaats bij de beste tien. “Maar dat zat er net niet in”, besefte hij. “Ik ben heel blij met hoe we hier gereden hebben en enorm trots op Dream Boy. Het was best zwaar, we hebben echt een paar hele pittige weken gehad. Nu we het zo afgesloten hebben kijk ik er naar uit om even een paar dagen niets te doen en ook voor Dream Boy. Dat hij gewoon even lekker een paar dagen in zijn wei kan staan en genieten.”

De Duitse Jessica von Bredow-Werndl won het goud (91,732). Haar landgenote Isabell Werth greep het zilver (89,657). Brons was er voor de Britse Charlotte Dujardin (88,543). Von Bredow-Werndl vierde haar tweede gouden medaille op de Spelen in Tokio. Duitsland won ook de landenwedstrijd.