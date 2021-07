Tom Dumoulin gaat door met wielrennen. Dat zei hij na zijn zilveren plak op de individuele tijdrit van de Spelen in Tokio.

“Ik ga door”, zei de renner van Jumbo-Visma. “Op deze manier vind ik het nog heel leuk. We moeten even kijken hoe we dit vorm gaan geven richting de toekomst. Het bevalt me goed. We moeten even samen gaan zitten en kijken welke koersen ik ga doen. Ik merk dat ik het nog steeds een gave sport vind. Ik vind het gaaf om hoge doelen te stellen en daar voor te gaan.”

Dumoulin had een ongewone voorbereiding voor de Spelen. In januari verbaasde hij door zijn wielercarrière voor onbepaalde tijd stil te zetten. Een paar maanden later keerde hij terug met de olympische tijdrit als hoofddoel. Tijdens die race was alleen de Sloveen Primoz Roglic sneller dan Dumoulin.