Handboogschutter Van den Berg ronde verder op Spelen

Handboogschutter Sjef van den Berg heeft op zijn laatste toernooi, de Olympische Spelen, de tweede ronde bereikt van het individuele toernooi. De 26-jarige Brabander versloeg de Fransman Jean-Charles Valladont in het winderige Tokio met 7-3 (24-25 26-25 24-21 25-25 26-23). Van den Berg nam daarmee revanche voor zijn nederlaag tegen Valladont in de halve finales van de Spelen van Rio 2016.

Van den Berg greep vijf jaar geleden in Braziliƫ net naast een medaille (vierde). Hij eindigde maandag met de Nederlandse ploeg ook als vierde in de landenwedstrijd. Van den Berg kreeg in de wedstrijd tegen Japan om het brons de kans om Nederland de overwinning te bezorgen. Hij had daarvoor minimaal een 9 moeten schieten, maar zijn pijl belandde in de 8. Het Oranje-trio verloor vervolgens in de shoot-off.

De Brabander, die zich als achtste had gekwalificeerd voor het individuele toernooi, neemt na de Spelen afscheid.