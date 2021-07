Judoka Van Dijke begint goed en plaatst zich voor kwartfinales

Judoka Sanne van Dijke is in Tokio goed begonnen aan het olympische judotoernooi. De 26-jarige Van Dijke was in de klasse tot 70 kilogram duidelijk te sterk voor Gulnoza Matniyazova uit Oezbekistan.

Van Dijke had 1 minuut en 48 seconden nodig en wierp Matniyazova op haar rug; ippon. Van Dijke is de nummer 3 van de wereld, Matniyazova staat twintig plekken lager.

Van Dijke, in de eerste ronde vrijgeloot, verzekerde zich met de overwinning al van een plek in de kwartfinales. Mocht ze bij de laatste acht verliezen, dan komt ze later nog in actie in de herkansingen.

Voor Van Dijke, regerend Europees kampioene, zijn het haar eerste Spelen.