Judoka Van Dijke loopt finale mis en strijdt om brons

Het is judoka Sanne van Dijke op de Olympische Spelen niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van de klasse tot 70 kilogram. Van Dijke, debutante op de Spelen, was in de halve eindstrijd de mindere van Michaela Polleres uit Oostenrijk.

Polleres maakte na ruim tweeënhalve minuut een score (waza-ari) en in de resterende anderhalve minuut wist Van Dijke niets meer terug te doen.

Van Dijke neemt het later op woensdag in de strijd om brons op tegen iemand uit de herkansingen.

Van Dijke had de eerste Nederlandse judoka sinds 2000 kunnen worden die een gouden plak verovert op de Spelen. 21 jaar geleden was Mark Huizinga in Sydney de beste in de klasse tot 90 kilogram.