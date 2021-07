Judoka Van ’t End begint jacht op medaille met simpele zege

Judoka Noël van ’t End is op de Olympische Spelen zijn jacht op een medaille begonnen met een eenvoudige zege. In zijn eerste partij in de klasse tot 90 kilogram liet hij Paolo Persoglia uit San Marino kansloos.

De partij duurde slechts 36 seconden. Na ruim een halve minuut had Van ’t End zijn tegenstander al op de rug liggen. Persoglia bezet op de wereldranglijst de 216e plek, Van ’t End is de mondiale nummer 2.

Twee jaar geleden werd Van ’t End wereldkampioen in Tokio. De WK werden net als de Olympische Spelen in de judotempel Budokan gehouden.

Voor de 30-jarige Van ’t End zijn het zijn tweede Spelen. Vijf jaar geleden verloor hij in Rio de Janeiro gelijk zijn eerste partij.