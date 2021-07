Kromowidjojo slaat swim-off over en is uitgeschakeld op 100 vrij

Zwemster Ranomi Kromowidjojo is op de Olympische Spelen blijven steken in de series van de 100 meter vrije slag. De olympisch kampioene van Londen 2012 zou na haar teleurstellende tijd van 53,71 seconden in de series eigenlijk een swim-off moeten zwemmen, maar ‘Kromo’ besloot daarvan af te zien. De 30-jarige Groningse gaat zich volledig richten op de 50 vrij.

Kromowidjojo zette precies dezelfde tijd neer als de Fran├žaise Marie Wattel. Het bleek de zestiende tijd, zodat een swim-off noodzakelijk zou zijn. De Groningse slaat die extra kans om de halve finales te bereiken echter af.

Femke Heemskerk wist zich wel al te verzekeren van een plek bij de laatste zestien. De Europees kampioene op de 100 vrij klokte 53,10, de negende tijd. In de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag zijn de halve finales in het Tokyo Aquatics Centre, een dag later de finale.