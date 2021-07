Nederland schiet top 10 in met zes medailles in 3 uur tijd

De Nederlandse sportploeg heeft zich gemeld in de top 10 van het medailleklassement op de Olympische Spelen. TeamNL pakte in iets meer dan 3 uur tijd maar liefst zes medailles: twee keer goud, twee keer zilver en twee keer brons. Opgeteld bij de drie zilveren medailles van de afgelopen dagen staat Nederland nu op negen plakken in Tokio. Voorlopig neemt TeamNL daarmee de negende plek in het medailleklassement in.

Databureau Gracenote meldt dat Nederland nog één medaille verwijderd is van het dagrecord op de Spelen, gevestigd op 11 augustus 1928 in Amsterdam. Op die dag pakte Oranje vier keer goud, één keer zilver en twee keer brons.

De roeiers van de dubbelvier bezorgden Oranje na een paar flinke teleurstellingen in de afgelopen dagen dan eindelijk het eerste goud. Kort daarvoor hadden de roeisters Roos de Jong en Lisa Scheenaard (dubbeltwee) al het eerste brons gepakt. Zilver was er op de roeibaan voor Melvin Twellaar en Stef Broenink (dubbeltwee) en de vrouwen vier-zonder.

Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers maakten daarna hun favorietenstatus waar in de dubbelvier. Zelfs een misslag in het begin van de race hield de Nederlandse roeiboot niet van het goud af.

Na alle successen in het water, met vier medailles in iets meer dan een uur tijd, was er ver buiten Tokio ook succes op de weg. Wielrenster Annemiek van Vleuten won op het Fuji Speedway-circuit met overmacht de tijdrit. De 38-jarige Van Vleuten veroverde daarmee alsnog het goud dat ze zondag al even dacht gepakt te hebben in de wegwedstrijd. Toen was het echter zilver, omdat de Nederlandse vrouwenploeg de ontsnapte Oostenrijkse Anna Kiesenhofer was vergeten. Anna van der Breggen pakte net als bij de Spelen van Rio 2016 brons op de tijdrit.

“Het gaat alle kanten op”, zei chef de mission Pieter van den Hoogenband dinsdag over de wisselvallige prestaties van zijn ploeg in Tokio en het negatieve sentiment dat was ontstaan. “We hebben nog dertien dagen te gaan, alle dagen zullen we winnen en verliezen. We liggen niet achter op schema, maar ook niet voor. We hebben nogal wat ijzers in het vuur. Op 8 augustus maken we de totale balans op.”