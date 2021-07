Olympisch brons roeisters De Jong en Scheenaard in dubbeltwee

Roos de Jong en Lisa Scheenaard hebben bij de Olympische Spelen in Tokio de Nederlandse roeiploeg de eerste medaille bezorgd. Het koppel veroverde brons in de vrouwen dubbeltwee. Roemeniƫ was in de finale op de Sea Forest Waterway een klasse apart en won het goud. De Nederlandse vrouwen verloren het gevecht om zilver van de Nieuw-Zeelandse dubbeltwee.

De 27-jarige De Jong en de 32-jarige Scheenaard roeiden een sterk olympisch toernooi. Ze wonnen hun heat en halve finale en lieten zich niet van de wijs brengen door het plotselinge wegvallen van hoofdcoach coach Josy Verdonkschot van de vrouwenboten, die met een positieve coronatest in quarantaine moest.

De internationale roeifederatie bepaalde vervolgens dat de Nederlandse roeiploeg in Tokio helemaal werd afgezonderd van de deelnemers uit andere landen en van de vrijwilligers in Tokio. Zo kon de ploeg bij de olympische roeibaan niet langer gebruikmaken van de gemeenschappelijke eetzaal en de algemene warming-upruimte.

Scheenaard en De Jong vormen al enkele jaren een succesvol duo in de dubbeltwee. Ze behaalden op de WK van 2019 brons en op de EK van 2020 zilver. De Jong ontwierp het patroon van golven op de roeipakjes van de Oranje-equipe. Ze baseerde zich op tekeningen van de Japanse kunstenaar Mori Yusan. De Japanse golven staan voor kracht en veel geluk.