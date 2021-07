Roeiers dubbelvier behouden hun focus en maken favorietenrol waar

De roeiers van de dubbelvier maakten hun favorietenstatus helemaal waar op de Olympische Spelen van Tokio en bezorgden Nederland de eerste gouden medaille. “We hebben hier zo lang naartoe gewerkt en hebben het gewoon geflikt. Dat is toch niet te bevatten”, zei Tone Wieten, die met Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma en Koen Metsemakers het Nederlandse vlaggenschip in Tokio vormt, bij de NOS.

Volgens Wieten was het gelukt omdat de dubbelvier de focus had weten te behouden, ondanks de coronabesmettingen binnen de Nederlandse roeiploeg. “We hebben de focus bij onszelf gehouden. Dat was de laatste week even moeilijk, maar we hebben het voor elkaar gekregen.” Hij refereerde daarmee aan de bewogen week voor de roeiploeg, die drie leden zag wegvallen vanwege een positieve coronatest. Hoofdcoach Josy Verdonkschot van de vrouwenboten, skiffeur Finn Florijn en een staflid moesten in quarantaine.

De dubbelvier pakte het goud door Groot-BrittanniĆ« en AustraliĆ« voor te blijven. Dat leek nog even mis te gaan door een misslag, een zogenoemde ‘snoek’, van Uittenbogaard aan het begin van de race, waardoor Oranje terugviel naar de vierde plaats.

“Er was erg veel zijwind. We wisten dat het op dat stuk lastig was, omdat er een opening zit in de baan”, aldus Uittenbogaard. “Ik zat tegen de wind in te leunen en ik heb iets te veel geleund, denk ik. Toen was ik de controle even kwijt. We hebben het meteen opgepakt en ik zag in mijn ooghoeken dat andere ploegen er ook last van hadden.”