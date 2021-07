Roeiers Twellaar en Broenink winnen zilver in dubbeltwee

Melvin Twellaar en Stef Broenink hebben op de Olympische Spelen in Tokio de zilveren medaille behaald in de mannen dubbeltwee. Het Nederlandse duo roeide in de finale op de Sea Forest Waterway nog even aan de leiding, maar moest het goud laten aan het duo uit Frankrijk. Het brons ging naar China.

De 24-jarige Twellaar en de 30-jarige Broenink lieten hun kracht al zien in de heats en de halve finales. Het Nederlandse duo, met Twellaar op boeg en Broenink op slag, roeide in de heats een olympisch record van 6.08,38.

In de finale waren de Franse roeiers Hugo Boucheron en Matthieu Androdias met een tijd van 6.00,33 minuten nipt sneller dan Twellaar en Broenink, die in 6.00,53 over de finish kwamen. De Fransen roeiden daarmee een nieuw olympisch record.