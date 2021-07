Roeiers vier-zonder grijpen naast medailles in Tokio

De roeiers van de vier-zonder hebben Nederland geen medaille bezorgd op de Olympische Spelen. Nelson Ritsema, Boudewijn Röell, Jan van der Bij en Sander de Graaf eindigden in de olympische finale op de Sea Forest Waterway als zesde en laatste.

Het goud ging naar Australië, voor Roemenië dat zilver pakte. Italië roeide naar het brons.

De Nederlandse boot wist zich niet rechtstreeks voor de finale te plaatsen en had de herkansingen nodig om in de strijd om de medaille te mogen roeien. Röell is de bekendste naam uit de boot. Hij won bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio brons met de Holland Acht.