Roeisters De Jong en Scheenaard na brons: bedreven in hordelopen

Roeisters Roos de Jong en Lisa Scheenaard zijn “bedreven geworden in het hordelopen”. Dat zeiden ze na het veroveren van een bronzen plak in de dubbeltwee op de olympische roeibaan van Tokio.

De aanloop naar hun eerste olympische finale verliep niet zonder zorgen. Coach Josy Verdonkschot bleek positief te hebben getest, evenals roeier Finn Florijn, en er werd gevreesd voor meer besmettingen. “Elke dag met een negatieve test is een goede dag”, zeiden ze afgelopen weekend nog.

Een positieve test bleef het tweetal bespaard en ze pakten hun eerste olympische medaille. “Ik denk dat we het een goede plek hebben gegeven. Het was natuurlijk weer een nieuwe horde, maar ondertussen zijn we redelijk bedreven geworden in hordelopen”, zei Scheenaard. “Ik denk dat dit er nog prima bij kon. Het heeft ons niet be├»nvloed en ik denk dat we onze beste race hebben gevaren. We moesten het nieuws even laten bezinken, het kwam heel rauw op ons dak.”

De Jong denkt dat ze de afgelopen jaren mentaal sterker zijn geworden. “Ik denk dat we als team heel erg veerkrachtig zijn geworden in de laatste twee jaar. Ik geloofde dat we ons er doorheen konden slaan en dat hebben we gedaan”, aldus De Jong. “We hebben zo’n duidelijk doel gehad de afgelopen vijf jaar van ons leven en we kennen elkaar zo goed.”