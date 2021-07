Van Dijke pakt brons op olympisch judotoernooi

Judoka Sanne van Dijke heeft op de Olympische Spelen een bronzen medaille gepakt in de klasse tot 70 kilogram. De 26-jarige Van Dijke, debutante op de Spelen, was in de strijd om brons in de golden score op ippon te sterk voor de Duitse Giovanna Scoccimarro. De verlenging duurde liefst 7 minuten en 44 seconden.

Van Dijke, regerend Europees kampioene, is de nummer 3 van de wereld. Scoccimarro staat zes plekken lager op de wereldranglijst.

Voor de Nederlandse judoploeg in Tokio is het de eerste medaille op deze Spelen. Vijf jaar geleden pakten de Nederlandse judoka’s één plak; Anicka van Emden werd ook derde, in de klasse tot 63 kilogram.

Van Dijke kreeg in de klasse tot 70 kilogram de voorkeur boven Kim Polling, die Nederland in 2016 in de klasse tot 70 kilogram vertegenwoordigde op de Spelen.